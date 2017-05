Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 15:00, 112 reacties • Feedback

Fastfoodketen Domino's is begonnen met inzet van kleine robots bij de bezorging van pizza's in de Duitse stad Hamburg. De robots kunnen bestellingen autonoom bezorgen, maar vooralsnog lopen medewerkers van het bedrijf dat de robots maakt, nog mee om te kijken of alles goed gaat.

De eerste klanten hebben deze week hun bestellingen gekregen via de autonome robot, meldt de keten. Het is voor het eerst dat de robot wordt ingezet voor reguliere bestellingen. Eerder zei Domino's dat de proef in Amsterdam voor eind mei moet beginnen.

In het geïsoleerde compartiment van het autonome voertuigje passen vijf pizza's. De robot rijdt met maximaal 6km/u over de stoep en is voorzien van camera's en sensoren waarmee hij zich kan aanpassen aan de omstandigheden. Het robotje rijdt deels autonoom, maar bij het oversteken kijkt een remote operator mee.

Volgens Domino's is de bezorgrobot beveiligd tegen diefstal. Hij kan waar nodig met geluid communiceren. Het pizzacompartiment kan alleen door de ontvanger geopend worden, die daarvoor per sms een link ontvangt. Domino's claimt concrete plannen te hebben om de bezorgrobots op grote schaal in te zetten als de proef succesvol blijkt. De pizzaketen gebruikt voertuigen van het bedrijf Starship Technologies.

