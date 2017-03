Door Julian Huijbregts, woensdag 29 maart 2017 13:21, 112 reacties • Feedback

Domino's zegt binnen twee maanden een pilot te starten met het bezorgen van pizza's middels een autonoom voertuigje. De fastfoodketen zoekt met de RDW nog naar een geschikte locatie, mogelijk wordt dat Dordrecht of Zwijndrecht.

Woordvoerder Nicky Claeys van Domino's zegt tegen Tweakers dat de pizzaketen samen met de RDW kijkt waar de proef kan plaatsvinden. In een demonstratiefilmpje toont Domino's de bezorgrobot in Amsterdam, maar daar zal de pilot in ieder geval niet van start gaan vanwege de drukte.

Volgens de woordvoerder van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Hans van Geenhuizen, heeft Domino's nog geen aanvraag ingediend voor een ontheffing om de robot op de openbare weg te laten rijden. De RDW heeft het karretje ook nog niet fysiek gezien en daarom nog niet kunnen keuren. Wel bevestigt Geenhuizen dat er gesprekken zijn met Domino's.

De woordvoerder van Domino's zegt dat uit de gesprekken met de RDW naar voren is gekomen dat het vervolgtraject maximaal twee maanden zal duren. Daarom stelt de pizzaketen dat de proef binnen twee maanden van start gaat. Volgens Domino's gaat een vergelijkbare proef in Duitsland binnen één maand van start. Ook wil de keten zijn bezorgrobot naar België brengen, maar wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

In eerste instantie zullen de robots pizza's bezorgen in een straal van 1 tot 1,5 kilometer rondom vestigingen van het bedrijf. Tijdens de proef kunnen klanten bij hun bestelling kiezen of de pizza bezorgd wordt door een bezorger of door de robot. In het geïsoleerde compartiment van het autonome voertuigje passen acht tot tien pizza's. De robot rijdt met maximaal 6km/u over de stoep en is voorzien van camera's en sensoren waarmee hij zich kan aanpassen aan de omstandigheden. Het robotje rijdt deels autonoom, maar bij het oversteken kijkt een remote operator mee.

Volgens Domino's is de bezorgrobot beveiligd tegen diefstal. Hij kan waar nodig met geluid communiceren. Het pizzacompartiment kan alleen door de ontvanger geopend worden die daarvoor per sms een link ontvangt. Domino's claimt concrete plannen te hebben om de bezorgrobots op grote schaal in te zetten als de proef succesvol blijkt. De pizzaketen gebruikt voertuigen van het bedrijf Starship Technologies.