Door Sander van Voorst, woensdag 29 maart 2017 13:36, 19 reacties • Feedback

Submitter: himlims_

Vivaldi, een bedrijf dat is opgezet door voormalige Opera-medewerkers, heeft een nieuwe versie van zijn browser uitgebracht. Gebruikers kunnen in versie 1.8 browsestatistieken aan de hand van grafieken en verschillende indelingen bekijken.

Het vernieuwde overzicht laat gebruikers bijvoorbeeld de internetgeschiedenis per dag, week of maand inzien. Daarbij geven statistieken weer hoeveel pagina's zijn bezocht en hoeveel pageviews een gebruiker heeft gegenereerd. In het kalenderoverzicht is bovendien te zien welke domeinen op een bepaalde dag het meest zijn bezocht en hoeveel pagina's er in totaal zijn opgeroepen. Ook is er bijvoorbeeld een optie om de geschiedenis te filteren op een bezochte site en geven kleuren aan hoeveel activiteit er was op een bepaalde dag.

In de aankondiging van de nieuwe versie, met nummer 1.8, claimt Vivaldi de browsegeschiedenis van gebruikers niet op te slaan, behalve in de vorm van lokale opslag bij de gebruiker. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Firefox is de op Chromium gebouwde browser niet opensource. Chromium zelf, dat de basis vormt van onder andere Google Chrome, is dat weer wel.

Andere vernieuwingen in de nieuwste release van de browser zijn nieuwe manieren of tabbladen te dempen, drag and drop voor notities en nieuwe opties in contextmenu's. De Vivaldi-browser is een project van ex-Opera-ceo Jon von Tetzchner, die er in 2015 aan begon. Hij was het niet eens met de richting die Opera was ingeslagen. Ongeveer een jaar geleden bracht Vivaldi de 1.0-versie van zijn browser uit.