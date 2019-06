Vivaldi-browser blokkeert voortaan ook 'misleidende' advertenties op websites

Vivaldi Technologies heeft versie 2.6 van zijn Vivaldi-browser uitgebracht. De belangrijkste vernieuwing is de adblocker die voortaan ook advertenties tegenhoudt die specifiek bedoeld zijn om de gebruiker te misleiden, zoals pop-ups die het onmogelijk maken de website te verlaten.

'Advertenties blokkeren op krenkende websites', luidt de ietwat vreemde vertaling van de nieuwe functie in de Nederlandstalige versie van Vivaldi 2.6. In de praktijk gaat het vooral om advertenties en functionaliteiten die de gebruiker op het verkeerde been zetten. Voorbeelden hiervan zijn onterechte waarschuwingen in de vorm van systeemdialoogvensters, onverwachte klikgebieden, of automatische omleidingen zonder tussenkomst van de gebruiker.

In Vivaldi 2.6 is de verbeterde adblocker, en daarmee de toegang tot de blocklist op een server, standaard geactiveerd. Gebruikers kunnen de functie desgewenst uitschakelen via de privacyinstellingen van de browser.

Een andere verbetering heeft betrekking op de gebruikersprofielen van de browser. Gebruikers kunnen voortaan profielen aanmaken, verwijderen of aanpassen via een uitklapmenu. Daarnaast beschikt Vivaldi 2.6 onder meer over een wachtwoordfilter om sneller door bewaarde wachtwoorden te 'bladeren', een nieuwe functie om trefwoorden op een webpagina te zoeken, en een tellertje dat aangeeft hoeveel tabbladen nog ongelezen open staan.

De man achter het op Chromium gebaseerde Vivaldi is de IJslandse programmeur en entrepreneur Jón Von Tetzchner, de ex-topman van Opera Software. Von Tetzchner vertrok daar in 2011 uit onvrede over de strategie van het Opera-team. In 2015 bracht de Scandinavische ontwikkelaar een eerste testversie van zijn Vivaldi-browser uit die volgens hem 'verder ging waar Opera was blijven steken'. Volgens Von Tetzchner onderscheidt Vivaldi zich vooral door snelheid, met name op oudere computers, en de uitgebreide mogelijkheden om de browser te personaliseren.