Vivaldi voegt e-mail, agenda en rss-feed toe aan browser

De ontwikkelaars van Vivaldi hebben een bètaversie uitgebracht van de browser waarin een mailclient, rss-feed en agendafunctie direct in de browser geïntegreerd zijn. Gebruikers moeten dat wel zelf aanzetten.

De nieuwe features zitten in snapshot 2115.4 van de browser. Het is de eerste keer dat de mail- en agendasoftware van de browsermaker wordt getoond. Vivaldi waarschuwt gebruikers dat de features zich nog in 'pre-bèta' bevinden en daarom niet standaard aanstaan. Gebruikers kunnen de functies zelf inschakelen via vivaldi://experiments .

Gebruikers kunnen hun bestaande e-mail importeren in de client via imap en pop3. Ook kunnen gebruikers via de browser een nieuw e-mailadres aanmaken. Daarvoor zijn standaard enkele diensten een optie, waaronder FastMail. Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen te koppelen aan de mailclient, en gebruikers kunnen zelf sneltoetsen instellen om bijvoorbeeld selecties als gelezen te markeren. Het is op dit moment nog niet mogelijk om e-mails met pgp te versleutelen, maar volgens de makers komt dat in een volgende release.

De browser krijgt naast de e-mailclient ook een agendafunctie. Daarin kunnen gebruikers een eigen agenda importeren en die synchroniseren via bestaande agendadiensten zoals Google Calendar of Outlook, of andere diensten die via CalDAV te synchroniseren zijn.

Vivaldi krijgt tot slot ook een eigen rss-reader. Daarvoor verschijnt er een rss-logo in de url-balk. Gebruikers kunnen bestaande feeds importeren als .opml-files.