Testversie Vivaldi-browser ondersteunt blokkeren van trackers

De nieuwste testversie van browser Vivaldi heeft de mogelijkheid gekregen om trackers te blokkeren. De software gebruikt daarvoor een blocklist van zoekmachinemaker DuckDuckGo. Het was al mogelijk om trackers te blokkeren via een extensie.

De browser gebruikt de blocklist die DuckDuckGo hanteert in zijn Privacy Essentials-extensie, meldt Vivaldi. Die extensie is er voor Firefox en Chromium-browsers als Chrome, Edge en Vivaldi zelf. Het gaat dus niet om compleet nieuwe functionaliteit voor de Vivaldi-browser, maar om het eerste besluit om de functionaliteit standaard mee te leveren. Of en wanneer dat in de releaseversie van Vivaldi komt, is nog niet bekend. De functionaliteit zit nu in snapshot 1838.3.

Gebruikers kunnen met een schildicoontje per site aangeven of trackers geblokkeerd moeten worden. Ook is het mogelijk om via het Privacy-menu in te stellen dat dit bij alle sites gebeurt. De gebruikte blocklist van DuckDuckGo is openbaar.

Vivaldi is niet de enige browser die een dergelijke stap zet. Mozilla doet datzelfde al langer met Firefox en werkt daarvoor samen met Disconnect. Firefox heeft echter ook middelen om fingerprinting tegen te gaan. Daarbij worden variabelen als het os en het formaat van het scherm van het gebruiker verzameld om een profiel van de gebruiker op te stellen en die vervolgens te volgen. Ook Google zet met Chrome stappen om de privacy van gebruikers beter te beschermen, maar doet dat bewust met minder rasse schreden dan Mozilla.