Firefox test functie voor aparte zoekmachine in privémodus

Firefox komt binnenkort met een functie waarmee gebruikers een andere zoekmachine kunnen instellen voor de incognitomodus. De feature is nu te testen in de recentste Firefox Nightly-build. Gebruikers kunnen de functie in deze testversie handmatig aanzetten.

Momenteel gebruikt Firefox de standaardzoekmachine ook als de browser in privémodus wordt gebruikt. Mozilla heeft aan de testversie van Firefox echter een functie toegevoegd voor het instellen van een aparte privézoekmachine. De opties staan standaard uit, maar gebruikers kunnen deze handmatig aanzetten door in de adresbalk 'about:config' te typen en naar de volgende functie te zoeken:

browser.search.separatePrivateDefault

Ze vinden dan de volgende twee opties, die beide aangezet moeten worden:

browser.search.separatePrivateDefault.enabled

browser.search.separatePrivateDefault.ui.enabled

Hierna kunnen gebruikers naar de zoekinstellingen van hun browser gaan en de optie 'choose the default search engine in Private Windows' naar wens instellen. Er is keuze uit Google, Bing, DuckDuckGo, Twitter, Wikipedia en Amazon. Zoekmachines als Startpage en Qwant kunnen handmatig worden toegevoegd. Er is ook nog steeds een optie om de standaardzoekmachine in privémodus te gebruiken.

Voor de nieuwe functie moeten gebruikers de laatste versie van Firefox Nightly gebruiken. Tweakers testte de feature op versie 71.0a1, die op 3 oktober uitkwam. Het is niet duidelijk wanneer de functie naar de stabiele versie van Firefox komt. Wel heeft Mozilla toegezegd de functie uiteindelijk voor alle gebruikers aan te zetten, waaronder gebruikers van de stabiele versie. Vivaldi heeft al eenzelfde functie.

De makers van Firefox zijn al langer bezig met het verbeteren van aan privacy-gerelateerde functies. Zo bouwde Mozilla vorig jaar advanced tracking protection aan de webbrowser toe. Deze maand komt Mozilla met een premium-abonnement, waarin de makers een vpn-dienst integreren.