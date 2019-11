Firefox gaat verzoeken voor pushmeldingen volgend jaar standaard verbergen

Firefox gaat vanaf versie 72 verzoeken voor pushmeldingen standaard verbergen. Mozilla doet dat omdat gebruikers in 97 procent van de gevallen zo'n verzoek afwijzen. Momenteel kunnen gebruikers de pop-ups met verzoeken zelf uitzetten.

Verzoeken om pushmeldingen toe te staan worden in Firefox 72 niet meer weergegeven met een pop-up, maar alleen met een icoontje in de adresbalk. Dat zegt een Mozilla-ontwikkelaar tegen ZDNet. In huidige Firefox-versies kunnen gebruikers de pop-ups al uitzetten via de Privacy & Security-tab in de opties, maar standaard worden de verzoeken wel weergegeven.

Mozilla deed eerder dit jaar al onderzoek naar de notificaties en schreef toen dat gebruikers in minder dan drie procent van de gevallen toestemming geven voor het sturen van pushmeldingen. In 19 procent van de gevallen zouden bezoekers een site meteen verlaten bij het zien van een pop-upverzoek voor notificaties.

Hoewel de pop-ups in Firefox 72 verdwijnen, komt er een nieuwe methode voor in de plaats om de aandacht van gebruikers te trekken. Het icoontje voor notificaties in de adresbalk krijgt een korte animatie. Als gebruikers een site die om notificaties vraagt voor het eerst bezoeken, beweegt dat icoontje. Dat moet gebruikers duidelijk maken dat ze pushmeldingen kunnen inschakelen. De functionaliteit is al actief in de Nightly-versie van Firefox 72. De definitieve versie daarvan komt uit in januari.