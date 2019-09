Cloudflare, Firefox en Chrome starten ondersteuning voor http/3

Het Cloudflare-netwerk ondersteunt voortaan http/3, de specificatie die het huidige http/2 opvolgt en onder andere voor een sneller internet moet zorgen. Ook Chrome heeft vroege ondersteuning en voor Firefox is deze op komst.

De http/3-ondersteuning is nog experimenteel maar functioneel en de gezamenlijke start van Cloudflare, Chrome en Firefox toont aan dat de procedure voor internetstandaardisatie werkt, schrijft Cloudflare. In de praktijk bracht Cloudflare de ondersteuning al geruime tijd gefaseerd naar klanten, maar in de komende week kan elke klant van het bedrijf http/3-ondersteuning verwachten.

Chrome Canary heeft sinds vorige week ondersteuning voor de komende versie van het Hypertext Transfer Protocol; deze is in te schakelen met de flag "--enable-quic --quic-version=h3-23". Mozilla volgt binnenkort met een nightly van Firefox. Ook de commandlinetool curl ondersteunt het.

De voornaamste verandering bij de derde generatie van de http-specificatie is dat deze in plaats van tcp het door Google bedachte quic als transportprotocol gebruikt. Quic staat voor Quick UDP Internet Connections en werkt via udp. Het protocol brengt de communicatie tussen client en server om connecties op te zetten flink terug, met implementatie van tls 1.3 voor het realiseren van versleutelde verbindingen. Daardoor kunnen sneller verbindingen gelegd worden en verbeteren de latency en de beveiliging, zo is het doel.

De http/3-specificatie is momenteel nog een concepttekst waar de Internet Engineering Task Force nog aan werkt.

