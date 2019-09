Lenovo belooft fix voor throttlingproblemen bij Linux op laptops

Lenovo erkent dat het draaien van Linux op recente laptops van het bedrijf tot lagere prestaties leidt dan bij gebruik van Windows. Bij Linux draait de laptop alsof deze altijd op schoot gebruikt wordt, waardoor throttling bij de cpu optreedt. Lenovo komt met een fix.

De oorzaak van de problemen waar Linux-gebruikers van Lenovo-laptops al meer dan een jaar over klagen ligt volgens de fabrikant bij Intels Dynamic Platform and Thermal Framework. Dit is een platform dat Intel al jaren gebruikt en dat sensoren en software inzet om het systeem te laten reageren op temperatuursveranderingen.

Zo kan het aan de hand van de temperatuur detecteren of een laptop op een bureau of op schoot gebruikt wordt. Bij gebruik op schoot verlaagt DPTF de warmteproductie door de spanning te verlagen, Lenovo geeft als voorbeeld een verlaging van de spanning van 51W naar 15W. Het gevolg van deze vorm van thermal throttling is dat de prestaties lager uitvallen.

Het probleem is dat op Linux niet alle DPTF-functies ondersteund worden en de instelling standaard op de 'schoot'-stand blijft staan, met lagere prestaties tot gevolg. Lenovo heeft firmware ontwikkeld die er in combinatie met de sensoren voor zorgt dat het DPTF-gedrag op Linux zoveel mogelijk geïmiteerd wordt.

Het probleem treedt in ieder geval op bij de Lenovo Thinkpad T480, T480s, X1 Carbon 6e gen., X1 Yoga 3e gen., P52, P52s, P53, T470, T490, L380, X1 extreme, Thinkpad 25 Anniversary Edition en de X1 Carbon 7e gen. Voor deze laatste laptop heeft Lenovo inmiddels nieuwe firmware en bios vrijgegeven. Wanneer de overige modellen volgen is nog niet bekend.