Github-medewerker ontdekt kwetsbaarheid in Realtek-wifidriver op Linux

Door een probleem in de Linux-drivers van Realtek-wifichips kunnen gebruikers mogelijk systemen van anderen op afstand laten crashen of overnemen. Door de bug kunnen kwaadwillenden een buffer overflow veroorzaken op nabije Linux-systemen.

De bug, die wordt aangeduid als CVE-2019-17666, werd geïntroduceerd in versie 3.10.1 van de Linux-kernel uit 2013 en is nog niet gedicht. Het probleem zit in de RTLWIFI-driver, die gebruikt wordt voor ondersteuning van Realtek-wifichips op Linux. De bug lijkt op zijn minst te kunnen zorgen voor een crash van het besturingssysteem. Mogelijk kunnen kwaadwillenden door de fout zelfs complete systemen overnemen.

De kwetsbaarheid kan in theorie worden uitgebuit wanneer een getroffen systeem in radiobereik van een kwaadwillende gebruiker is. Hiervoor is geen toegang tot het getroffen apparaat nodig, mits deze wifi aan heeft staan. De kwetsbaarheid maakt gebruik van de Notice of Absence-functie voor energiebesparing. Deze functie zit verwerkt in Wi-Fi Direct, een standaard waarmee twee apparaten via wifi met elkaar kunnen verbinden zonder dat daar een access point voor nodig is. De kwetsbaarheid is niet exploiteerbaar als de wifi op een apparaat uit staat. Ook systemen die een wifichip van een andere fabrikant bevatten zijn veilig. Ars Technica schrijft dat Android-apparaten met Realtek-chips mogelijk ook kwetsbaar zijn, op basis van twee verschillende links. Dit is overigens nog niet met zekerheid te zeggen. Google heeft hierop nog niet gereageerd, meldt Ars Technica.

De bug werd gevonden door Nico Waisman van Github. Nadat hij deze vond, deelde hij zijn ontdekking op Twitter. Volgens Waisman vormt deze bug een serieus probleem. "Het is een kwetsbaarheid die een [buffer] overflow kan veroorzaken via wifi op de Linux-kernel, mits je een Realtek-driver gebruikt," vertelt Waisman aan Ars Technica. Waisman heeft zelf nog geen proof of concept-aanval kunnen maken waarmee remote code execution mogelijk is. Wel stelt hij dat het exploitatie van de kwetsbaarheid op papier mogelijk is. In het ergste geval is dit een volledige denial of service-aanval; in het beste geval krijgen kwaadwillenden een shell, een omgeving waar gebruikers commando's en programma's kunnen uitvoeren.

Linux-ontwikkelaars hebben op woensdag een mogelijke oplossing voorgesteld. Deze wordt waarschijnlijk op korte termijn toegevoegd aan de Linux-kernel.