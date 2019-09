Linux 5.3 met AMD Navi-ondersteuning is verschenen

Linus Torvalds heeft aangekondigd dat de Linux 5.3-kernel beschikbaar is. De kernel heeft onder andere ondersteuning voor AMD Navi-gpu's en x86-processors van de Chinese chipfabrikant Zhaoxin.

De nieuwe release brengt ondersteuning voor de Radeon RX 5700-kaarten, die op AMD Navi-gpu's zijn gebaseerd. Ook kan de software nu overweg met de x86-processors van Zhaoxin, een Chinese fabrikant die zich ten doel heeft gesteld cpu's net zo krachtig als Intels Core- en AMD's Ryzen-chips te maken.

Daarnaast ondersteunt de Linux-kernel nu Intels serverchiptechniek Speed Select Technology. Hiermee krijgen bedrijven meer beheeropties voor de processors. Zo kunnen ze de basisfrequenties instellen, al naar gelang de toepassingen van servers.

Ook heeft versie 5.3 uitgebreidere ondersteuning voor ARM-chips en computingboards met die chips, zoals de socs van Allwinner, Rockchip en Amlogic, en zijn er uitbreidingen wat de ondersteuning voor de RISC V-architectuur betreft. Phoronix heeft een lijst van de wijzigingen opgesteld.

De Linux 5.3-kernel is twee maanden in ontwikkeling geweest en heeft acht releasecandidates gehad. Volgens de oorspronkelijke planning zouden dat er zeven zijn. De reden dat er een extra releasecandidate was, is het drukke reisschema van Torvalds, meldt de Linux-aartsvader.

De stabiele versie van Linux 5.4 moet in november verschijnen.