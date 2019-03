Linux 5.0 met FreeSync-ondersteuning is verschenen

Zondag is de Linux 5.0-kernel vrijgegeven. Ondanks het versienummer gaat het niet om een release met significant meer nieuwe functionaliteit dan andere releases, maar wel is bijvoorbeeld ondersteuning voor FreeSync en Nvidia Turing-gpu's toegevoegd.

Linus Torvalds heeft de distributie van Linux 5.0 zondag op de Linux Kernel Mailing List bekendgemaakt. Daarbij benadrukt hij dat Linux geen featurereleases kent. "5.0 betekent niet veel meer dan dat de 4.x-nummers zo groot werden dat ik vingers en tenen tekort kwam." Aanvankelijk zou de kernelversie met codenaam Shy Crocodile ook als 4.21 verschijnen.

Een van de prominente toevoegingen is de komst van ondersteuning voor AMD FreeSync. Als Linux-gebruikers stotteren en tearing van hun beeld willen voorkomen, moeten ze wel een monitor met ondersteuning hebben en over Mesa 19 en een bijgewerkte xf86-video-amdgpu-package beschikken.

Ook is er ondersteuning voor Nvidia's laatste gpu-generatie Turing door middel van de opensource-Nouveau-driver. Het gaat om basale ondersteuning die niet te vergelijken is met die van de reguliere driver van Nvidia zelf, maar Linux 5.0 is te combineren met GeForce RTX 2000-kaarten.

Daarnaast bevat de nieuwe kernelversie een touchscreendriver voor de RaspBerry Pi en is ondersteuning voor Googles Adiantum toegevoegd in Fscrypt. Adiantum is technologie voor schijfencryptie die werkt op systemen met lage hardwarespecificaties, zoals budgetsmartphones. Verder heeft het btrfs-bestandssysteem weer ondersteuning voor swapbestanden en is er ondersteuning voor scrollen op hoge resolutie via de scrollwieltjes van Logitech- en Microsoft-muizen.

Ondertussen is het werk aan Linux 5.1 in volle gang en die gaat onder andere ondersteuning voor Intels 'Cyclone Peak' 22260-netwerkkaart voor wifi-ax brengen.