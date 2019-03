Google maakt veiligheidslek macOS bekend voordat er een patch is

Googles Project Zero heeft een ernstig lek in de XNU-kernel van macOS aangetroffen en de details erover bekendgemaakt voordat Apple een patch gereed heeft. Google lichtte Apple in november vorig jaar in over het lek.

Google Project Zero hanteert standaard een periode van negentig dagen na de melding over kwetsbaarheden aan een ontwikkelaar, daarna gaat het bedrijf over tot publicatie. Apple werkt wel aan een fix, maar wanneer deze verschijnt, is niet bekend.

De kwetsbaarheid betreft het copy-on-write-, of cow-gedrag van XNU. "Het is belangrijk dat gekopieerd geheugen beschermd wordt tegen latere modificaties bij het bronproces", schrijven de onderzoekers van Google Project Zero. Bij Apples implementatie bleek dat niet op orde.

"Dit betekent dat als een aanvaller een on-disk-bestand kan muteren zonder het virtueelbeheersysteem te informeren, dit een beveiligingsprobleem is", aldus Project Zero. Bij macOS speelt dit bij het mounten van filesystemimages: veranderingen aan het bestandssysteem worden niet doorgegeven aan het gemounte bestandssysteem, wat te misbruiken is. De onderzoekers hebben een proof-of-concept vrijgegeven.