Google Project Zero laat openbaar maken bugs niet langer afhangen van fix

Project Zero, de afdeling van Google die kwetsbaarheden in software onderzoekt, zal voortaan altijd 90 dagen na een melding van een lek bij een bedrijf de details publiceren. Alleen als het getroffen bedrijf het zelf wil, komen de details eerder naar buiten.

Google gaat het nieuwe beleid een jaar lang uitproberen, meldt het bedrijf. Project Zero zal zijn bevindingen over lekken alleen eerder openbaren als het getroffen bedrijf het zelf wil, bijvoorbeeld om gebruikers niet in de war te brengen als het eerder een fix uitbrengt. In dat geval zouden gebruikers mogelijk maanden later nog eens horen over een bug die allang gerepareerd is.

Bovendien gaat het techbedrijf consequenter om met getroffen bedrijven die een incomplete fix uitbrengen. Als dat zo is, blijft de deadline voor publicatie altijd hetzelfde. Dat was in het verleden niet altijd zo. De stap moet getroffen bedrijven ertoe aanzetten sneller en beter kwetsbaarheden te repareren.

Met de wijziging hoopt Google dat het misbruiken van zero days moeilijker wordt, omdat bedrijven de lekken hopelijk sneller en beter verhelpen. De test begint per direct. Over een jaar gaat Project Zero bepalen of dit het beleid wordt voor de lange termijn. Als criminelen een lek actief misbruiken, blijft Google een deadline van een week hanteren; dat beleid is niet veranderd.

Project Zero is niet onomstreden. Het is afgelopen jaren diverse malen gebeurd dat de details over een lek naar buiten kwamen zonder dat er een fix was, waardoor aanvallers de lekken mogelijk actief konden gaan misbruiken.