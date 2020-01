Sony gaat Vision S-auto niet in productie nemen

Sony gaat zijn conceptauto Vision S niet in productie nemen en verkopen. Dat zegt het Japanse bedrijf. Sony toonde de auto in zijn presentatie op elektronicabeurs CES in Las Vegas. De auto bevat allemaal technieken die beschikbaar zijn en zou volgens Sony op de openbare weg mogen.

Sony laat aan autosite The Drive weten dat het momenteel geen plannen heeft voor productie en verkoop van de auto. Desondanks zou de auto wel op de openbare weg mogen. "Het is een werkend prototype", aldus de woordvoerder van Sony. "Vanaf het begin was het de bedoeling een auto te maken die de openbare weg op mag en alle aspecten van de bouw en styling zijn ontworpen met wettelijke vereisten rondom veiligheid in het achterhoofd."

De woordvoerder legt niet uit waarom Sony de auto niet uitbrengt, maar zegt wel waarom het bedrijf de auto heeft ontwikkeld. De bedoeling was om een showcase te maken voor 'de ervaring om rondom ondergedompeld te worden in sensortechnologie en entertainment'. Bovendien zouden de ideeën uit het interieur in modellen van andere fabrikanten kunnen terugkomen.

Sony verkoopt technologie voor auto's, maar heeft zelf geen automodellen in het assortiment. Bovendien heeft het Japanse bedrijf samengewerkt met Magna Steyr, het bedrijf dat afgelopen jaren onder meer de Jaguar iPace, BMW Z4, Toyota Supra en diverse andere modellen bouwde, waaronder voor Mercedes. Sony toonde de Vision S tijdens zijn presentatie op CES eerder deze week.