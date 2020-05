Sony kondigt auto-unit aan met Android Auto en Apple Carplay

Sony heeft de XAV-AX5500 aangekondigd, een media-receiver voor in de auto die zowel met Android Auto als Apple Carplay werkt. Het geheel werkt met een aanraakgevoelig scherm dat bijna 7" in diagonaal is.

De auto-unit verscheen op de website van Sony, met de mededeling dat deze binnenkort verkrijgbaar is, waaronder ook in Nederland. Wat de XAV-AX5500 moet kosten is echter nog niet duidelijk, al is de Amerikaanse prijs vastgesteld op 450 dollar.

Sony heeft de XAV-AX5500 voorzien van een 6,95"-scherm, dat naadloos zou moeten zijn. Op de foto's is echter wel een kleine bezel te zien. Het scherm is tevens aanraakgevoelig, waardoor bestuurders en passagiers het apparaat via het scherm kunnen bedienen. Verder zijn er twee usb-aansluitingen beschikbaar om apparaten aan te sluiten. Verbindingen met smartphones kunnen gelegd worden via Android Auto of Apple Carplay, en het is ook mogelijk om het telefoonscherm de kopiëren met WebLink Cast.

De auto-unit kan aangesloten worden via 2-din. Sony stelt dat door de dunne behuizing er ruimte overblijft om kabels weg te werken.