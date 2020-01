Sony toont Vision S-prototype van elektrische auto

Sony heeft een prototype van een elektrische auto bedacht om zijn technieken voor de automotive markt bekend te maken. Er zijn geen aanwijzingen dat Sony daadwerkelijk een elektrische auto wil uitbrengen.

Sony zegt dat het de Vision S ontworpen heeft om de 'mechanismes van auto's te begrijpen'. Het bedrijf heeft bij het project samengewerkt met onder andere Bosch, Nvidia, Continental, Qualcomm, Blackberry, Gentex en HERE. Het resultaat is een voertuig met technieken die daadwerkelijk beschikbaar zijn, in tegenstelling tot futuristische conceptauto's waar bedrijven vaak mee komen.

Het Japanse bedrijf richt zich bij de presentatie op met name veiligheid, entertainment en aanpasbaarheid. Wat veiligheid betreft stelt Sony zich voor dat er bijvoorbeeld 33 sensoren aanwezig zijn op en rond de auto om de omgeving in de gaten te houden. Het dashboard kan bestaan uit een groot panoramisch aanraakgevoelig scherm, opgebouwd uit meerdere displays, voor informatie en video. Verder moet de Vision S een groot aantal speakers voor ruimtelijk geluid krijgen.

Software en de combinatie met een smartphone moet een grote rol spelen, evenals het over-the-air kunnen updaten van de software. De Vision S heeft volgens de ontwerper twee elektrische motoren met 400kW aan vermogen om in 4,8 seconden van 0 tot 100km/u te accelereren. De maximale snelheid zou op 240km/u liggen. Uit de bewoordingen van de presentatie lijkt het er niet op dat de Vision S daadwerkelijk geproduceerd wordt.