Renault toont elektrische conceptauto die uitschuift voor Travel Extender-accu

Renault heeft zijn Morphoz-conceptauto onthult. Het gaat om een cross-over die in stadsmodus van een 40kWh-accu is voorzien. De auto kan uitschuiven om ruimte te maken voor een extra 50kWh-accu. Renault noemt dat de Travel Extender.

Volgens Renault biedt een 40kWh-accu in de meeste gevallen genoeg bereik. De Morphoz moet daarmee 400km kunnen rijden. Het idee is dat autobezitters voordat ze op reis gaan, een Travel Extender ophalen. Dat is een extra 50kWh-accu. Met de gecombineerde capaciteit van 90kWh zou het bereik 700km bedragen.

Om plaats te maken voor de Travel Extender schuift de voorkant van de Morphoz uit. De extra accu wordt via een klep in de bodem geïnstalleerd en het is de bedoeling dat dit bij speciale oplaadstations gebeurt. Als de accu's niet in een auto zitten, kunnen ze bijvoorbeeld gebruikt worden om elektrische fietsen op te laden.

In de stadsmodus is de auto 4,4 meter lang en is de wielbasis 2,73 meter. Met het reisaccupakket is de totale lengte 4,8 meter en is de wielbasis 2,93 meter. Volgens Renault wordt de aerodynamica in de verlengde modus beter. De auto is 2 meter breed en 1,55 meter hoog.

Het concept is gebaseerd op Renaults CMF-EV-platform voor elektrische auto's. Het concept biedt autonome rijfuncties op niveau 3. Dat wil zeggen dat de auto zelfstandig kan rijden, maar dat de bestuurder wel moet blijven opletten, en zijn handen en ogen vrij moet houden.

Volgens Renault vertegenwoordigt het concept de visie van het bedrijf voor elektrische mobiliteit na 2025. De Morphoz-conceptauto zou getoond worden op de Autosalon van Genève. Die beurs is afgelast vanwege het nieuwe coronavirus.