Square Enix brengt demo uit van Final Fantasy VII-remake voor PlayStation 4

Square Enix heeft een speelbare demo uitgebracht van de remake van Final Fantasy VII voor de PlayStation 4. De demo bevat het eerste hoofdstuk van de game. Spelers kunnen hun progressie niet overzetten naar de definitieve versie die op 10 april uitkomt.

Op de pagina in de PlayStation Store staat dat de inhoud nog kan afwijken van de volledige game en dat spelers hun progressie niet mee kunnen nemen naar de uiteindelijke versie. Het is niet duidelijk waarom dat is. Eind vorig jaar verscheen er al een demo van de Final Fantasy VII online; die bleek onbedoeld veel informatie te bevatten en Square Enix trok hem daarom terug.

De Final Fantasy VII-remake stond gepland voor een release op 3 maart, maar het bedrijf stelde dat uit met ruim een maand. Het spel komt nu op 10 april uit. De game komt voorlopig alleen uit op de PlayStation 4, maar eerder bleek al dat het gaat om een timed exclusive en dat het spel na een jaar ook beschikbaar komt op andere platforms.