Final Fantasy VII Remake komt eerder uit dan geplande releasedatum van 10 april

De remake van Final Fantasy VII voor de PlayStation 4 verschijnt in Europa en Australië al voor de officiële releasedatum van 10 april. Dat komt door verstoringen in de distributie door de coronapandemie. Uitgever Square Enix is daardoor eerder begonnen met leveren.

Het is niet duidelijk wanneer het spel precies verschijnt in Nederland en België. Square Enix zegt dat het door de situatie niet mogelijk is om aan te geven wanneer het spel in specifieke landen of bij specifieke winkels verkrijgbaar is. De uitgever laat echter weten dat de exemplaren voor de Europese en Australische markt eerder zijn geleverd dan de bedoeling was. Door de verstoring van distributiekanalen was het niet mogelijk om een gelijktijdige wereldwijde release op te zetten.

Square Enix roept spelers op om geen spoilers te plaatsen als ze het spel voor de releasedatum bemachtigen. Hoewel het gaat om een remake van een game uit 1997, bevat de nieuwe versie volgens de uitgever 'veel verrassingen voor iedereen'. De Final Fantasy VII-remake komt aanvankelijk alleen uit voor de PlayStation 4. Een jaar later komt er ook een pc-versie.