Final Fantasy VII Remake is in drie dagen meer dan 3,5 miljoen keer geleverd

De remake van Final Fantasy VII is volgens uitgever Square Enix in de eerste drie dagen na de verkoop meer dan 3,5 miljoen keer geleverd. Het gaat om gecombineerde leveringen van fysieke exemplaren en digitale verkopen. De game is alleen beschikbaar op de PS4.

De remake van Final Fantasy VII kwam op 10 april uit en Square Enix maakt nu bekend dat er in de eerste drie dagen 3,5 miljoen exemplaren zijn geleverd. Dat is nu een week geleden, hoe hoog de teller op dit moment staat, is niet bekend. Volgens de uitgever zijn met name de digitale verkoopcijfers 'buitengewoon hoog' en blijven die groeien, maar aantallen noemt Square Enix niet.

Tweakers publiceerde vorige week een review van Final Fantasy VII Remake. De game is momenteel alleen beschikbaar voor de PlayStation 4. Het gaat om een timed exclusive, over een jaar kan het spel ook uitkomen voor andere platforms. Het is nog niet bekend of de game zowel naar de pc als de Xbox One komt, maar andere recente Final Fantasy-games zijn wel voor beide platforms verschenen.