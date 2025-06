Vroeger was alles beter, toch? Nee, natuurlijk niet, maar we denken vaak van wel. Dat is wat nostalgie met ons doet. We denken met warme gevoelens terug aan dingen uit het verleden. Noem titels als Half-Life, Tony Hawk’s Pro Skater, GoldenEye en Metal Gear Solid, en menig gamerhart gaat sneller kloppen. Vraag zo’n gamer of hij er graag een nieuwe versie van zou willen zien en het antwoord luidt waarschijnlijk volmondig ‘ja’. Wie wil immers niet zijn favoriete game aller tijden nog eens spelen, maar dan voorzien van een complete make-over, zodat je al die prachtige herinneringen in moderne 4k-beelden krijgt voorgeschoteld? Succes verzekerd, toch? Nou, niet helemaal.

Nostalgie

Nostalgie is namelijk ook heel erg oneerlijk. We verheerlijken dingen van lang geleden. We onthouden de status en de impact van destijds. Die impact werd mede mogelijk gemaakt door het feit dat we jonger en sneller onder de indruk waren. Zo’n game verankerde zich op die manier in ons jeugdsentiment, daarbij ook nog dienend als meetlat waar we tal van andere games langs hebben gelegd, zonder dat er ooit een game was die er echt bovenuit steeg. Final Fantasy VII is op die manier voor behoorlijk wat gamers de allerbeste role-playing game die ooit werd gemaakt. En juist voor die groep zou de vernieuwde versie, waarvan in 2020 het eerste deel al verscheen, best tegen kunnen vallen.

Nu kunnen we nog dieper de semantiek in, door te stellen dat iets alleen tegen kan vallen als je er hoge verwachtingen van hebt. Aangezien Final Fantasy VII Rebirth de opvolger is van Final Fantasy VII Remake wisten fans van het origineel uit 1997 inmiddels al wat ze konden verwachten. De nieuwe games gebruiken dat origineel als basis, maar hebben allerlei nieuwe elementen. Dat moet ook wel, want waar Final Fantasy VII in 1997 nog gewoon als één game voor de originele PlayStation verscheen, is de remake in drie stukken gehakt. Het verhaal van het origineel bestond uit drie duidelijke ‘acts’, dus de verdeling kan op een logische manier plaatsvinden, maar het blijven drie games op basis van één game. Oftewel: er was meer content nodig. Die extra content komt in de vorm van kleine aanpassingen en uitbreidingen in het verhaal, en extra content in de vorm van openwereldstukken met extra zijmissies.

Dat levert een andere mix en dus een andere game op dan wat het origineel was, en alleen daarom is de kans dat deze remakes kunnen tippen aan dat origineel al uitgesloten. Maar er is meer. Fans van het origineel hebben delen van de wereld namelijk zelf vormgegeven. Vergelijk het met de Harry Potter-boeken en -films: de voorstelling die een lezer had van de magische tovenaarswereld kwam waarschijnlijk maar deels - of zelfs helemaal niet - overeen met hoe het in de films werd vormgegeven. Alles, van de vormgeving van Midgar tot aan de stemmen en karaktertrekjes van de personages, zal dan ook nooit helemaal hetzelfde zijn als hoe je het 27 jaar geleden bij elkaar had gefantaseerd, toen de personages veel minder detail vertoonden en al helemaal geen stem hadden.

Op die manier begint een game die op voorhand miljoenen fans heeft die het spel hoe dan ook zullen gaan spelen, toch met een achterstand. Je weet immers al van tevoren dat het origineel niet is te evenaren. Wanneer je dat beeld bijstelt en uitgaat van het oude verhaal en de setting in een verder helemaal nieuwe game die zich in de huidige tijd staande kan houden, ziet het er al heel anders uit. Een game die zich technisch op het niveau van het vorig jaar verschenen Final Fantasy XVI zou bevinden, maar dan met het verhaal en de setting van het beste spel uit de hele serie: dat klinkt prima en is in hoofdlijnen precies wat Final Fantasy VII Rebirth is.