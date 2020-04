Vijf jaar geleden gaf Sony PlayStation een van de sterkste E3-persconferenties aller tijden. In pakweg een uur tijd werden in Los Angeles diverse langverwachte en allang dood gewaande games - zoals The Last Guardian - ten tonele gebracht. De meeste van die titels zijn inmiddels al lang en breed verschenen, maar op één game moest tot nu nog worden gewacht: Final Fantasy VII Remake. De aankondiging dat de Japanse rpg-klassieker in een nieuw jasje zou verschijnen voor de PlayStation 4, werd met veel gejuich ontvangen in de zaal. Nu, een kleine vijf jaar later, kunnen gamers eindelijk aan de slag met het eerste deel van deze nieuwe versie van 'FFVII',

'Het eerste deel'? Ja, inderdaad. Toen de remake werd aangekondigd, was nog lang niet bekend op welke manier Square Enix de game zou gaan uitbrengen. Inmiddels weten we dat wel: Final Fantasy VII Remake wordt in episodes uitgebracht. De nu verschenen game beslaat alleen het gedeelte van de game dat zich in Midgar afspeelt, aan het begin van het avontuur. Dat is ergens raar. Hoewel dit stuk van de game in deze heruitgave je makkelijk tientallen uren bezighoudt, stond dit deel in Midgar in het origineel maar voor ongeveer tien procent van de hele game. Het is dus de vraag in hoe veel delen het spel opgeknipt gaat worden. Het antwoord op die vraag heeft Square Enix ook nog niet.

Het ontbreken van de rest van de game heeft als nadeel dat enkele elementen die het origineel zo sterk en leuk maakten, nu nog niet in de game zitten. Zo is deze Final Fantasy VII Remake een behoorlijk lineaire aangelegenheid. Je krijgt op een gegeven moment wel de vrijheid om tussen enkele zones heen en weer te bewegen, maar echt open kunnen we het niet noemen. Niet vreemd: het heen en weer reizen tussen diverse delen van de spelwereld kwam pas op gang nadat de hoofdpersonages Midgar hadden verlaten. Het is dus goed mogelijk dat dat element met de komst van volgende episodes nog wordt toegevoegd, maar voor nu moeten we het doen met Midgar en met, wat oneerbiedig gezegd, de proloog van dit fantastische epos dat jaren geleden zo veel harten wist te stelen.

Wijzigingen in het verhaal

Voor die fans kan deze nieuwe versie trouwens af en toe best even slikken zijn. Doordat het origineel op de PlayStation 1 niet was voorzien van voice-acting, hebben velen een eigen beeld van hoe de personages zouden moeten klinken. Het is dan maar de vraag of hun persoonlijkheden en stijl nu aansluiten bij hoe jij je ze vroeger inbeeldde. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen wijzigingen aangebracht in het verhaal en zijn er allerlei compleet nieuwe scènes toegevoegd. Dat maakt ook dat dit hele Midgar-stuk nu een stuk uitgebreider is dan in het origineel. De komst van allerlei optionele sidequests geeft ook meer cachet aan het geheel. Het zorgt er mede voor dat deze eerste episode van Final Fantasy VII Remake zich een volwaardige game mag noemen.