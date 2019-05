Square Enix toont nieuwe beelden van Final Fantasy VII-remake

Square Enix heeft een nieuwe trailer van de komende Final Fantasy VII-remake online gezet. Het is ruim drie jaar geleden dat de uitgever voor het laatst iets van de game liet zien. In juni belooft Square Enix meer bekend te maken.

De trailer die ongeveer een minuut duurt, bevat gameplaybeelden, maar er staat wel bij dat het om een voorlopige versie gaat en dat er nog veranderingen kunnen plaatsvinden. Sinds de aankondiging van de remake in 2015 is het stil gebleven rondom de game. Tijdens de E3 dat jaar toonde Square Enix een filmische trailer en later dat jaar kwamen de eerste gameplaybeelden uit, maar sindsdien toonden de makers geen nieuw materiaal.

Het nieuwe filmpje sluit af met de woorden 'er komt meer in juni', zonder dat er een datum wordt genoemd. Waarschijnlijk laten Square Enix en Sony meer van de game zien tijdens de E3-beurs, die op 11 juni begint.

Final Fantasy VII verscheen in 1997 voor de PlayStation 1. Het was het eerste deel uit de Final Fantasy-serie dat deels in 3d gerenderd werd en ook was het de eerste game in de serie die officieel in Europa uitkwam. De remake is gebaseerd op het origineel, maar niet dezelfde game. Zo maken de turn based gevechten plaats voor realtimeactie.

De Final Fantasy VII-remake komt eerst uit op de PlayStation 4 en zal daarna ook naar andere platforms komen. Wanneer de game verschijnt en welke andere platforms dat zijn, is nog niet bekendgemaakt.