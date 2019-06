Final Fantasy-soundtracks verschijnen op Apple Music en Spotify

De muziek uit de meeste Final Fantasy-games is beschikbaar op streamingdiensten Apple Music en Spotify. Niet alleen de muziek van de originele Final Fantasy is beschikbaar; het rijtje gaat onder meer tot aan de soundtrack van Final Fantasy XV uit 2016.

In de lijsten op Spotify en Apple Music is te zien dat het gaat om een groot aantal soundtracks en nummers, waaronder ook die van remixes, remasters en spin-offs. Ook de soundtrack van de in 2001 uitgebrachte film The Spirits Within is beschikbaar; deze film kreeg overigens geen al te goede kritieken.

Square Enix heeft geen officiële aankondiging gewijd aan deze release van de muziek van de Final Fantasy-serie, maar TechCrunch speculeert dat dit te maken kan hebben met het aankomende concert Final Fantasy VII - A Symphonic Reunion, dat op 9 juni in Los Angeles wordt gehouden.