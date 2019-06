Uncharted-film komt uit op 18 december 2020

De Uncharted-film die sinds 2008 in productie is komt op 18 december 2020 in de bioscoop. Dat heeft Sony bekendgemaakt. Spider-Man-acteur Tom Holland speelt in de film een jonge Nathan Drake.

In 2009 schreven we al over de komst van een Uncharted-film en toen was deze al een jaar in productie. Sindsdien is het project meerdere keren van regisseur gewisseld. Nadat Shawn Levy in januari vertrok, nam 10 Cloverfield Lane-regisseur Dan Trachtenberg het project over. Sony heeft de film nu een releasedatum voor 18 december 2020 gegeven.

In de film speelt Tom Holland, bekend van zijn rollen in de Marvel Spider-Man-films, Nathan Drake waarschijnlijk in zijn jonge jaren. Eerder was er al een Uncharted-fanfilm, waarin Nathan Fillion de rol van Nathan Drake op zich neemt. Die film duurt zo'n vijftien minuten en bevat het nodige spektakel.