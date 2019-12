'Ook zesde regisseur Uncharted-film vertrekt'

Sony's Uncharted-film waar al tien jaar aan wordt gewerkt is verder uitgesteld. Regisseur Travis Knight gaat volgens Deadline niet verder met het project omdat de planning in de knoop komt. Hij is al de zesde regisseur die de klus niet klaart.

De nieuwe problemen rondom te film zouden komen door het drukke schema van acteur Tom Holland, meldt Deadline. Hij zal in de Uncharted-film de rol van Nathan Drake op zich nemen, maar hij is ook vastgelegd om Spider-Man te vertolken. Een nieuwe film in die serie wordt komende zomer opgenomen.

Travis Knight was enkele maanden als regisseur betrokken bij de Uncharted-film. Hij werd aangesteld nadat afgelopen augustus Dan Trachtenberg het project verliet. Volgens Deadline vertrekt Knight vanwege 'planningsmoeilijkheden'. De film zou daardoor ook vertraagd worden. De release was gepland voor 18 december 2020. Of Sony al een nieuwe regisseur op het oog heeft, is niet bekend.

Ondanks dat er zes regisseurs vertrokken zijn, zou Sony het maken van de film niet opgeven. Het wordt de eerste productie van Sony PlayStation Productions, de studio die vorig jaar is omgezet met het doel om games te verfilmen. Al lang daarvoor waren er plannen voor een Uncharted-film; sinds 2009 zijn er verschillende scenario's geschreven.