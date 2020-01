Verenigd Koninkrijk eert 9 klassieke gameseries van eigen bodem met postzegels

De Britse Royal Mail heeft twaalf postzegels ontworpen die iconische Britse videogames afbeelden. Op vier van de twaalf pronkt Lara Croft. De rest zijn games uit de jaren '80 en '90, waaronder klassiekers als Lemmings, Micro Machines en Populous.

Naast de bovengenoemde games gaat het om Elite, Sensible Soccer, Wipeout, Dizzy en Worms. Van iedere franchise zijn de allereerste games afgebeeld; Wipeout uit 1995, Dizzy uit '87, Lemmings uit '91, enzovoort. De systemen waarop de games uitkwamen, zijn eveneens 'uit de oude doos' te noemen: de BBC Micro, ZX Spectrum, Commodore Amiga, en de Sega Mega Drive.

De Tomb Raider-reboot uit 2013 is de enige ietwat recente game in het lijstje. Dat is ook een enigszins opvallende toevoeging aan het lijstje, aangezien deze niet ontwikkeld is door het wijlen Britse Core Design, maar door het Amerikaanse Crystal Dynamics. Dat was de eerste Tomb Raider van de studio.

Inbegrepen zijn ook brochures die een korte beschrijving geven van de games en wat ze zo vermakelijk en significant maakte. De postzegels gaan omgerekend 16,78 euro kosten en levering naar Nederland en België is ook een optie. Vanaf 21 januari zijn ze beschikbaar.