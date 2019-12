The Witcher 3 haalt recordaantal spelers op Steam na verschijnen Netflix-serie

Niet eerder speelden zoveel mensen The Witcher 3: Wild Hunt. De game kwam ruim vier jaar geleden uit, maar maakt nu een flinke opleving na het verschijnen van een serie over The Witcher op Netflix. In de afgelopen tien dagen is het aantal spelers verdrievoudigd.

Snel na het verschijnen van The Witcher op Netflix werd al duidelijk dat de serie ervoor zorgde dat meer mensen de game gingen spelen. Inmiddels heeft dat geleid tot een nieuw record. Zondag waren er op Steam zo'n 93.800 spelers die de game speelden. Dat zijn er iets meer dan bij de release van het spel in mei 2015. Maandag is het aantal spelers nog iets toegenomen tot 94.600. Mogelijk blijft dat nog stijgen.

De hernieuwde populariteit van de game blijkt uit statistieken van Steamcharts en SteamDB. De game is ook via andere platforms op de pc en op consoles verkrijgbaar, maar daar zijn geen statistieken van bekend. Uit de statistieken is niet op te maken of het gaat om nieuwe spelers, of om gamers die het spel al hebben en het opnieuw spelen.

Sinds de release van de serie op 20 december is The Witcher 3 ook veel populairder in de Pricewatch dan in de weken daarvoor, blijkt uit data van Tweakers. De hoge piek op 23 december valt samen met de publicatie van een eerder artikel over de link tussen de serie en de stijgende populariteit van de game. De cijfers gaan over alle versies van de game.

De Netflix-serie van The Witcher is niet gebaseerd op de games van CD Projekt Red, maar op de boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. De games zijn daar overigens ook op gebaseerd. Ook de boeken zijn sinds het verschijnen van de serie populair, merkt regisseur Lauren Schmidt Hissrich op in een tweet. De serie is sinds 20 december te zien. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen en een tweede seizoen is al bevestigd.

Netflix heeft geen kijkcijfers bekendgemaakt van de serie, maar volgens de streamingdienst behoort The Witcher tot de best bekeken serie in Nederland en België. In Nederland zou de serie op de zesde plek staan en in België op de tweede plek. Het gaat echter om geëxtrapoleerde cijfers gebaseerd op schattingen, omdat de serie pas net uit is.