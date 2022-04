CD Projekt werkt aan mobiel ar-spel The Witcher: Monster Slayer

CD Projekt heeft The Witcher: Monster Slayer aangekondigd, een gratis augmentedreality-rpg die zich afspeelt voor de hoofdspellen in The Witcher-reeks. In de game moeten spelers monsters verslaan en quests volgen. Een releasedatum voor het iOS- en Android-spel komt later dit jaar.

De rpg gebruikt volgens CD Projekt ar om de echte wereld te 'transformeren naar de donkere fantasywereld' van The Witcher. Hierbij worden de real-life weersomstandigheden en tijd gebruikt, volgens de uitgever kunnen gamers deze omstandigheden in hun voordeel gebruiken. Monsters lopen in groten getale vrij rond in de spelwereld, in Monster Slayer moeten spelers elite monster hunters worden en deze monsters verslaan.

Naast het vechten met de monsters, moeten spelers in The Witcher: Monster Slayer deze ook zoeken en bestuderen. Het gaat om zowel nieuwe als bekende monsters in het The Witcher-universum. In een gameplaytrailer is te zien hoe spelers met hun zwaard kunnen blokkeren en vechten. Spelers moeten daarnaast drankjes, oliën, bommen en aas ontwikkelen om deze in de game te kunnen gebruiken. Monster Slayer laat gebruikers tot slot hun karakter upgraden en kent winkeliers en 'verhaalgedreven' quests.

Het spel wordt niet ontwikkeld door CD Projekt Red, die de spellen in The Witcher-hoofdreeks maakte, maar door Spokko. Deze ontwikkelaar is sinds twee jaar onderdeel van uitgever CD Projekt. Monster Slayer is het eerste spel van Spokko en moet 'binnenkort' uitkomen voor Android- en iOS-apparaten.