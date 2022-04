Autoriteit Persoonsgegevens geeft goedkeuring aan privacygedragscode ict-branche

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor het eerst een privacygedragscode van een branchevereniging goedgekeurd. De AP werkte samen met NLdigital aan een gedragscode voor ict-bedrijven.

De gedragscode heet de Data Pro Code. Het gaat om richtlijnen voor de ict-sector. Bedrijven die zijn aangesloten bij de branchevereniging NLdigital en de gedragscode volgen, moeten zich houden aan bepaalde regels voor het verzamelen en opslaan van data. Bedrijven tonen op die manier aan dat ze voldoen aan de AVG. In de gedragscode is ook opgenomen dat bedrijven zich regelmatig laten toetsen door een onafhankelijke toezichthouder. Ze kunnen zichzelf laten keuren om een officiële certificering voor de gedragscode te krijgen.

Onder de AVG moet een bedrijf kunnen aantonen dat het aan de privacywetgeving voldoet. Dat kan in de praktijk ingewikkeld zijn, omdat veel regels aan interpretatie onderhevig zijn. De certificering van de Data Pro Code betekent dat het bedrijf aan de verwerkersverplichtingen van de AVG voldoet.

In de praktijk zijn in de code enkele regels opgenomen die bedrijven toch al moeten volgen om aan de AVG te voldoen. Zo moeten ze duidelijk maken waarom ze gegevens opslaan en wat de bewaartermijn is. Die gegevens moeten worden opgenomen in een Data Pro Statement. Daarin nemen de gecertificeerde bedrijven ook informatie op die niet verplicht is onder de AVG, zoals welke andere certificeringen ze hebben of hoe vaak ze interne controles uitvoeren.

Daarnaast zijn er richtlijnen over welke informatie een bedrijf moet doorgeven als er een datalek is. De gedragscode moet bedrijven concretere informatie geven. Op dit moment staat bijvoorbeeld alleen in de AVG dat er een meldplicht is, maar de gedragscode van NLdigital schrijft een lijst voor met de exacte informatie die in zo'n geval moet worden gemeld.

De branchevereniging werkte samen met de Autoriteit Persoonsgegevens om de gedragscode 'officieel goed te keuren'. Dat betekent dat de AP concludeert dat de regels in de gedragscode voldoen aan de AVG. Zo'n goedkeuring is niet zomaar een afspraak, maar heeft een juridische status binnen de AVG. Die stelt dat toezichthouders een officieel stempel van goedkeuring kunnen geven aan een gedragscode vanuit de private sector.

Het is de eerste keer dat de AP een dergelijke code goedkeurt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft altijd gezegd dat ze de exacte invulling van de AVG het liefst wil overlaten aan de brancheverenigingen. De AP werkt op dit moment ook met andere brancheorganisaties samen om dergelijke andere gedragscodes op te stellen, maar welke dat zijn, zegt de AP niet.