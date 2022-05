Diverse ziekenhuizen hebben ict-storing door onbekende oorzaak - update

Diverse Nederlandse ziekenhuizen hebben te maken met een ict-storing door een nog onbekende oorzaak. Door de storing zijn dossiers niet in te zien en werken aanmeldzuilen in de ziekenhuizen niet.

Het gaat om het Isala-ziekenhuis in Zwolle, de ZorgSaam Zorggroep in Zeeuws-Vlaanderen en Noordwest Ziekenhuisgroep in onder meer Alkmaar die met de storing te maken hebben, meldt de NOS. Patiëntenportalen van het Diakonessenhuis in Utrecht, Sint Jans Gasthuis in Weert en het Dijklander Ziekenhuis in onder meer Purmerend hebben ook last van een storing.

Noordwest zegt dat de storing ligt bij dienstverlener ICTZ, maar die ontkent dat de storing bij dat bedrijf vandaan komt. Daardoor is het onduidelijk waardoor de storing komt en bij wie het probleem precies ligt. Er is ook geen prognose over wanneer alles weer online zal zijn.

Update 13:56: Chipsoft, leverancier van de EPD-software, zegt in een reactie dat de oorzaak niet bij hen ligt. "Het is extern en we hebben ook geen zicht op wanneer er een oplossing is." ICTZ heeft nog geen gehoor gegeven aan een verzoek om terug te bellen, maar zegt tegen NHNieuws dat het ligt aan de provider van het datacenter. Wat daarmee gebeurd is, is nog niet bekend.