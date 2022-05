Microsoft test aanpassen set-up Windows 10 aan gebruiksdoel

Microsoft is bezig met het testen van een functie om de set-up van Windows 10 aan te passen aan het doel dat gebruikers met een apparaat hebben. De functie zit in een Insiders-build van een nieuwe versie van het besturingssysteem.

Voor de nieuwe functie vraagt Microsoft waarvoor gebruikers een apparaat willen gebruiken, met opties als 'gaming', 'schoolwerk' en 'zakelijk', schrijft Microsoft. Vervolgens stemt de set-up de getoonde opties af op die keuze, maar er staat daarna niets anders ingesteld dan normaal, aldus het bedrijf. Wat er precies anders is, vermeldt Microsoft niet.

Microsoft begint met de ontwikkeling van de functie en die is dus nog niet klaar. Een deel van de testers krijgt de functie te zien bij het resetten van het apparaat, aldus Microsoft. Het gaat om build 20231 in het Dev Channel van het Insiders-programma.

Het bedrijf test functies in de afgelopen jaren vaak en vroeg via zijn Insiders-programma. Veel van die functies komen in een later stadium in de stabiele versie van Windows 10, waarvoor jaarlijks twee grote updates verschijnen.