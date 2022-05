Gerucht: Windows 10X-apparaten met twee schermen verschijnen pas in 2022

Pas in 2022 zijn de eerste apparaten die Windows 10X draaien en die twee schermen bevatten te verwachten, volgens geruchten. Ook de Surface Neo van Microsoft zou dan pas verschijnen. In de lente van volgend jaar zou Window 10X voor apparaten met een enkel scherm uitkomen.

Windows 10X voor twee schermen is in 2022 gereed, zo vernam het doorgaans goed ingelichte Windows Latest van zijn bronnen. Dat betekent dat ook de Surface Neo van Microsoft dan pas verschijnt. Microsoft introduceerde de Surface Neo, met twee 9"-schermen, in oktober 2019.

Aanvankelijk liet het bedrijf weten dat het apparaat eind 2020 zou verschijnen, maar vorige maand maakte Microsoft bekend dat dit niet het geval zal zijn, zonder een nieuwe beschikbaarheidsdatum te noemen. Inmiddels is de productpagina van de Surface Neo niet meer op de website van Microsoft te vinden, wat een verder teken lijkt te zijn dat de verkrijgbaarheid nog ver in de toekomst ligt.

Volgens eerdere geruchten verschijnt Windows 10X in april of mei 2021 eerst voor apparaten met een enkel scherm. Mede hierom zou Microsoft besloten hebben om de Windows 10-update van de eerste helft van 2021 niet uit te brengen en alleen in de tweede helft van dat jaar een feature-update voor het OS te introduceren, zo berichtte Windows Latest.