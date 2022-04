Microsoft heeft Surface Neo uitgesteld en maakt meer apparaten met twee schermen

Microsoft heeft zijn vouwbare Surface Neo-pc met twee 9"-schermen uitgesteld. Wanneer het product uitkomt, is niet duidelijk. Aanvankelijk zou dat voor het einde van dit jaar gebeuren. Ook zegt Microsoft meer apparaten met twee schermen te maken.

Surface Neo

Panos Panay, topman van Microsofts Surface-afdeling, zegt in een interview met The Verge dat er meer tijd nodig om de Surface Neo 'met de juiste ervaring' op de markt te kunnen brengen. Het is niet duidelijk wanneer de Surface Neo uitkomt; toen Microsoft het apparaat eind oktober 2019 presenteerde, zei het bedrijf dat de Neo voor het einde van 2020 op de markt zou komen. In april gingen er al geruchten dat Microsoft de Surface Neo zou uitstellen naar volgend jaar.

Sinds de oorspronkelijke aankondiging is het betrekkelijk stil rondom de Surface Neo. Microsoft heeft de gelijktijdig gepresenteerde Surface Duo-smartphone intussen wel uitgebracht. Dat Android-toestel is vanaf donderdag te koop in de Verenigde Staten voor 1399 dollar. De Surface Neo is een Windows-tablet met twee 9"-schermen. Het apparaat gaat Windows 10X draaien.

In het interview blikt Panay vooruit op de komst van meer apparaten met twee schermen: "Ik geloof dat er meer varianten met verschillende afmetingen komen. Ik denk dat ook andere bedrijven apparaten met andere formaten gaan maken". Microsoft wil naar eigen zeggen de formfactor van apparaten met twee schermen wijdverbreid maken. "Alle apps moeten op deze schermen werken. We zijn daaraan toegewijd en we hebben een roadmap met meerdere schermformaten", aldus Panay.