Intel en Dell tonen tablets annex laptops met vouwbare oledschermen

Intel heeft tijdens de CES een concepttablet getoond met een vouwbaar 17"-touchscreen. De tablet annex laptop, met codenaam Horseshoe Bend, heeft een oledscherm en de formfactor van een 12"-apparaat. Dell toonde een variant met een 13"-scherm en een laptop met twee schermen.

Intels executive vice-president Gregory Bryant demonstreerde Horseshoe Bend tijdens Intels presentatie op de CES. Het gaat volgens de fabrikant om een platform waar fabrikanten hun eigen producten op kunnen baseren. Intel demonstreerde hoe gebruikers in laptopmodus kunnen scrollen over het hele scherm, hoe het onderste deel ander beeld toonde dan het bovenste en hoe het apparaat uitgevouwen als 17"-tablet of all-in-one in-combinatie met muis en toetsenbord dienst kan doen. Horseshoe Bend draaide op een aankomende Tiger Lake-processor.

Lenovo onthulde maandag al dat het een ThinkPad-laptop op het concept gebaseerd had met een 13,3"-oledscherm. Ook Dell werkt aan een model met 13"-scherm, de Concept Ori. De Ori lijkt op de afbeelding relatief dik en niet bekend is of Dell het concept tot een commercieel product uitwerkt.

Dell werkt ook aan de Concept Duet, een apparaat met twee losse 13,4"-schermen met fullhd-resolutie. Dit concept is vergelijkbaar met de Surface Neo van Microsoft. Ook van de Duet is niet bekend of deze op de markt verschijnt, maar een roadmap van Dell sprak vorig jaar van de komst van een 'XPS Dual Screen Maximus' wat mogelijk naar de Duet, of een vergelijkbaar apparaat verwijst. De genoemde apparaten draaien Windows 10X, dat geoptimaliseerd is voor apparaten met twee schermen.