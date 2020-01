Dell kondigt gamelaptop met Ryzen-hardware en 240Hz-scherm van Alienware aan

Dell introduceert op de CES-beurs in Las Vegas de G5 15 SE. Die laptop is voorzien van een AMD Ryzen 4000-processor en een AMD RX 5600M-gpu. De fabrikant kondigt onder de Alienware-naam ook een nieuw 25"-scherm met een verversingssnelheid van 240Hz aan.

Dell laat weten dat de G5 15 SE is voorzien van een processor uit de Ryzen 4000-serie met een tdp van 45 watt. AMD kondigde die processors onlangs aan en het lijkt er dus op dat de G5 met een Ryzen 4600H- of 4800H-processor geleverd zal worden. Niet alleen de cpu, maar ook de gpu is afkomstig van AMD, het zal dan gaan om de RX5600M, over een optie voor de RX5700M spreekt Dell niet.

De G5 15 heeft, zoals de naam al doet vermoeden, een 15,6"-scherm. Dat heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en er is de optie voor een paneel met 144Hz en FreeSync-ondersteuning. Het toetsenbord heeft rgb-verlichting en is in vier zones verdeeld. Voor opslag zijn een m.2-slot en een sata-verbinding aanwezig. Het hangt van de precieze configuratie af of de laptop met harde schijf, ssd, of met beide wordt geleverd. Welke configuraties Dell in Nederland en België zal aanbieden is nog niet duidelijk. De laptop komt uit in april. In de Verenigde Staten zal de G5 15 SE dan op zijn minst 800 dollar kosten.

Naast de gamelaptop introduceerde Dell ook een nieuwe versie van de Alienware 25 Gaming Monitor. In plaats van een tn-paneel maakt het scherm voor gamers nu gebruik van een 25" ips-paneel. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz. Er is ondersteuning voor een variabele verversingssnelheid middels AMD FreeSync en het scherm is Nvidia G-sync-compatibel. Het scherm zal op 11 maart beschikbaar komen voor een nog onbekende prijs.