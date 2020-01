Dell toont 4k-monitor van 86" met touchscreen voor zakelijke gebruikers

Dell heeft meerdere nieuwe monitoren aangekondigd. Het gaat hierbij onder andere om een aanraakgevoelig 86"-scherm met een 4k-resolutie en usb-c-aansluiting, en enkele nieuwe modellen in de UltraSharp-serie. Het bedrijf toont de schermen tijdens CES 2020.

De Dell C8621QT is een 86"-monitor met een resolutie van 3840x2160 pixels en een ips-paneel. Het scherm is aanraakgevoelig tot 20 punten en ondersteunt video-output via zowel usb-c als DisplayPort-alternate. Diezelfde usb-c-aansluiting ondersteunt power delivery tot 90W. Het scherm bevat vier hdmi-aansluitingen, een DisplayPort 1.2-connector en vier usb-poorten. Ook beschikt het scherm over een vga-connector en een ethernet-aansluiting. Verdere specificaties, zoals de helderheid, zijn nog niet bekend. Dit scherm komt op 10 april uit; rond deze tijd wordt ook de adviesprijs aangekondigd.

Dell C8621QT

Dell komt ook met enkele UltraSharp-monitoren, waaronder een 42,5"-model met 4k-resolutie. De U4320Q bevat een ips-paneel met verversingssnelheid van 60Hz en een helderheid van 350 cd/m2. De responstijd ligt op 8ms, hoewel dit verlaagd kan worden naar 5ms in 'fast mode'. Dit scherm bevat een tweetal DisplayPort 1.2-aansluitingen, twee hdmi 2.0-ports en een usb-c-connector.

Dell U4320Q

Daarnaast brengt het bedrijf een UltraSharp 27"-monitor met een 4k-resolutie uit. Dit scherm krijgt een DisplayHDR 400-certificering en kan 95 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Dit scherm komt ook beschikbaar als 25"-variant met een lagere resolutie van 2560x1440 pixels. Beide schermen hebben verder een enkele DisplayPort 1.2-aansluiting, een hdmi 2.0-port en een usb-c-aansluiting. Beide schermen hebben dezelfde responstijd van 8ms, met een snelle modus voor 5ms.

Dell U2720Q

Verder komt Dell met enkele meer betaalbare schermen in de E-serie. Die komen beschikbaar in varianten van 19" tot 27". De E-series monitoren krijgen ips-panelen met een resolutie van 1920x1080 pixels, geïntegreerde speakers en een voet die in de hoogte verstelbaar is. De monitoren beschikken over een hdmi 1.4-aansluiting en een vga-connector. De schermen in de E-serie komen uit op 8 januari voor een adviesprijs tot 290 dollar. Dell zal ook nieuwe varianten in de P-serie tonen.

Dell E2720HS