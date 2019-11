Dell introduceert 4k-monitor met ingebouwde colorimeter en Thunderbolt 3

Dell heeft een nieuwe monitor aangekondigd met een ingebouwde colorimeter. De UP2720Q heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en een schermgrootte van 27". Het scherm kan honderd procent van het Adobe rgb-kleurenspectrum weergeven en ondersteunt Thunderbolt 3.

Een colorimeter wordt gebruikt door professionals om kleuren zeer precies te calibreren, waardoor die realistischer in beeld worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor designers en fotografen, die tijdens hun werk vaak met zeer accurate kleuren moeten werken. De UP2720Q is dan ook vooral gericht op grafische ontwerpers, fotografen, videobewerkers en andere design-professionals.

Dell is niet de eerste fabrikant die een colorimeter heeft geïntegreerd in een monitor. HP en Eizo deden ditzelfde eerder al. Een aantal studio-displays van HP bevatten al een ingebouwde colorimeter, evenals enkele schermen van Eizo. Wel is de UP2720Q de eerste monitor met ingebouwde calibratiehardware van Dell.

De UP2720Q bevat een ips-paneel met edgelighting en ondersteuning voor 10-bit kleuren. Het paneel kan 100 procent van de Adobe RGB-kleurruimte weergeven. De monitor ondersteunt daarnaast 98 procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en 80 procent van het bt.2020-gamut. Het scherm heeft een maximale helderheid van 250 cd/m² en ondersteunt geen hdr. Het display wordt geleverd met een monitorkap die glare moet voorkomen. De UP2720Q ondersteunt verder Thunderbolt 3 voor het ontvangen van beeldsignalen. Via deze aansluiting kan tegelijkertijd een laptop worden opgeladen met een vermogen van maximaal 90W.

De monitor heeft vier usb 3.2 gen 2-poorten van het type A, een tweetal hdmi 2.0a-aansluitingen en een enkele displayport 1.4-connector. Het scherm heeft een vesa 100mm-bevestiging voor aparte monitorarmen. Het paneel weegt 5,55 kilogram, zonder de meegeleverde monitorstandaard mee te rekenen. De pixelresponstijd is 8ms in normale modus, maar kan verlaagd worden naar 6ms in een apart, 'snelle modus'. Het scherm komt op 15 januari 2020 uit, en draagt een adviesprijs van 1999 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dit neer op ongeveer 2173 euro. Het is onbekend of het scherm op 15 januari ook in Europa uitkomt.