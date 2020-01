Dell toont 31,5"-monitor met miniledbacklight en 2000 dimbare zones

Dell heeft op de CES een 31,5"-monitor getoond die volgens het bedrijf over een miniledbacklight beschikt met 2000 dimbare zones. Dat zou in theorie tot een relatief indrukwekkende hdr-ervaring moeten leiden.

Zonder er veel publiciteit aan te geven heeft Dell heeft op de CES een 4k-monitor getoond met een beelddiagonaal van 31,5". Meerdere websites, waaronder DisplaySpecifications, tonen foto's van de monitor. Het gaat om de UP3221Q die volgens Dell over 2000 dimbare zones beschikt.

De fabrikant stelt dat de monitor door VESA is gecertificeerd met het DisplayHDR 1000-label, wat betekent dat een piekhelderheid van 1000cd/m² mogelijk is. De monitor zou een breed kleurbereik hebben, waarbij een onbekend deel van de dci-p3, AdobeRGB- en Rec.2020-kleurruimte zou kunnen worden weergegeven.

Foto's: FlatpanelsHD

Daarnaast is een opvallende eigenschap dat een colorimeter is ingebouwd, voor een kalibratie met CalMAN-software. De UP3221Q is niet de eerste monitor waarin Dell dat inbouwt; het bedrijf introduceerde in november vorig jaar ook al een 4k-monitor met ingebouwde colorimeter: de UP2720Q. Net als deze monitor heeft de UP3221Q ondersteuning voor Thunderbolt 3 en een monitorkap die glare moet tegengaan.

Dell heeft verder geen informatie over de UP3221Q naar buiten gebracht. Daardoor is het afwachten of en wanneer de monitor op de markt komt en voor welke prijs. Tweeduizend dimbare zones is relatief veel voor een lcd, waardoor de prijs niet bepaald gering zal zijn. High-end gamingmonitoren met miniledbacklight zoals de tijdens de CES getoonde Asus ROG Swift PG32UQX en de Acer X32 hebben 1152 dimbare zones.

Bij de miniledtechniek wordt een lcd gecombineerd met veel kleine leds achter het paneel, wat tot relatief hoog contrast en een goede hdr-weergave moet leiden. Hoeveel leds er worden toegepast in de UP3221Q, is niet bekend.