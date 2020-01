Bedrijf demonstreert laptop met zeven schermen

Het bedrijf Expanscape toont op de CES een prototype van een laptop met zeven schermen. De laptop heeft zes uitklapbare schermen, aangevuld met een klein schermpje dat in de behuizing is geïntegreerd.

Het Aurora 7-prototype van Expanscape bevat vier 17,2"-schermen met uhd-resolutie en drie 7"-schermen met resolutie van 1920x1200 pixels. Een van die laatstgenoemde is een geïntegreerd touchscreen. Het bedrijf heeft een ingenieus systeem met uitklappen en uitschuiven van de schermen ontwikkeld om alle panelen op een enkel apparaat te kunnen huisvesten.

Expanscape maakt gebruik van een naar eigen zeggen flink gemodificeerde odm -laptop en in het prototype is een Core i9-9900K en GeForce GTX-kaart verwerkt. Het hele systeem kan werken op een enkele accu al is niet bekend wat de accucapaciteit is en hoe lang het apparaat het op een enkele lading vol kan houden. De fabrikant heeft het prototype gemaakt met beveiligingsbeheerders, datawetenschappers en grafisch vormgevers in het achterhoofd als gebruikers. Aurora 7 zou zo onder andere dienst kunnen doen als mobiel security operations center.

Het idee om laptops met meerdere schermen uit te rusten is niet nieuw. Een van de eerste uitwerkingen daarvan was de ThinkPad W700ds uit 2009, met een 17"-scherm en additioneel uitschuifbaar 10,6"-paneel. In 2017 toonde Razer een prototype van een laptop met drie 4k-schermen.

Een ander prototype is de TeenySERV, een draagbare pocketserver met twee 7"-schermen met resolutie van 1920x1200 pixels en klein toetsenbord met achtergrondverlichting. De server draait op een Core i7 en heeft 64GB ram. Ook is daarin een programmeerbare Arduino-microcontroller geïntegreerd.