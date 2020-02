Fabrikant ontwikkelt laptop met schuifscherm waarnaast tablet te plaatsen is

De original device manufacturer Compal heeft het ontwerp getoond van de FullVision. Dit is een laptop met een scherm dat opzij te schuiven is, zodat er plek vrijkomt voor een tweede scherm, in de vorm van een tablet.

De FullVision is een combinatie van een laptop met een 15,6"-scherm en een losse tablet met scherm met nagenoeg dezelfde afmeting en dunne schermranden. De gebruiker kan het laptopscherm opzij schuiven en de tablet direct naast dit scherm plaatsen, voor een dualscreenweergave.

De combinatie verdubbelt het blikveld voor de gebruiker in de woorden van Compal van '15,6" naar 29" en de aspectratio van 16:9 naar 32:9'. De fabrikant wil het product in 2020 beschikbaar maken, maar verder zijn er weinig details die op de IF World Design Guide Award-pagina staan. Via pagina's voor deze ontwerponderscheidingen komen vaker techproducten vroegtijdig in de openbaarheid. Compal brengt als odm niet zelf producten op de markt, maar maakt deze voor laptopfabrikanten die de systemen onder eigen naam op de markt brengen.