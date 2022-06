Fabrikant toont ontwerp voor laptop met oledscherm met aflopende randen

De Taiwanese laptopbouwer Compal toont een ontwerp voor een laptop met een oledscherm met afgeronde randen aan de zijkant. Ook de randen aan de boven- en onderkant zijn zeer klein. Of de laptop in productie gaat, is nog niet bekend.

Compal noemt het ontwerp ZeroEdge en afbeeldingen zijn te zien op de website van iF World Design. Het gaat om een 14"-laptop met een oledscherm en een geclaimde screen-to-body-ratio van 99 procent. Het scherm loopt aan de zijkanten af, zoals bij sommige smartphones ook gebruikelijk is. Volgens Compal kunnen de aflopende randen van het scherm ook gebruikt worden voor touchmenu's.

Specificaties van de laptop zijn niet bekend. Op de iF-website staat dat het gaat om een product dat in 2021 verschijnt, maar ook dat de ontwikkeltijd tot twaalf maanden bedraagt. Het zou gaan om een laptop die op consumenten is gericht.

Of de laptop daadwerkelijk uitkomt, is nog maar de vraag. Vorig jaar waren er op de iF World Design-website ook ontwerpen te zien van Compal. Er zijn tot nu toe geen laptops met dergelijke ontwerpen verschenen.

Compal Electronics is een Taiwanese fabrikant die laptops maakt voor derden en die niet onder de eigen naam uitbrengt. Het bedrijf produceert onder andere de Alienware-laptops voor Dell en ook modellen voor HP en Toshiba.