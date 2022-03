PixelJunk Raiders verschijnt 1 maart exclusief op Google Stadia

Q-Games heeft PixelJunk Raiders aangekondigd, een game die exclusief verschijnt op Google Stadia. Het spel maakt gebruik van de functie State Share, waarmee speelbare segmenten van de game toegevoegd kunnen worden aan videoclips en screenshots.

Volgens Google gebruikt het spel State Share om 'verbazingwekkende dingen te doen' die 'niet lijken op wat je ooit in een game hebt gezien'. Later deze week zegt Google daar meer over te vertellen. State Share is een functie van Google Stadia waarbij gemaakte videoclips of screenshots van een zogenaamde gamestatus worden voorzien. Zo is het mogelijk om vanuit die clip of afbeelding terug te keren naar die status in de game. Spelers kunnen zo hun game-ervaring delen met anderen of herbeleven. State Share is een van de functies die Stadia onderscheiden van pc's en consoles of andere streamingdiensten, die niet met speciaal ontwikkelde games werken.

PixelJunk Raiders gaat over de planeet Tantal, die wordt aangevallen door aliens. Spelers moeten die aliens verslaan en de planeet redden. De game behoort tot het roguelike-genre. PixelJunk Raiders zal deel uitmaken van Stadia Pro. Gamers die een abonnement hebben, kunnen het spel dus zonder meerkosten spelen.