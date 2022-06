Ontwikkelaar Terraria annuleert Stadia-versie na afsluiting Google-account

De ontwikkelaar van de game Terraria heeft de geplande versie voor Googles gamestreamingdienst Stadia geannuleerd, nadat Google zonder opgave van reden zijn Google-account heeft geblokkeerd. Die situatie duurt nu drie weken.

Re-Logic-oprichter Andrew Spinks laat weten geen Google-platforms meer te willen ondersteunen. "Ik heb absoluut niets gedaan om de gebruikersvoorwaarden te schenden, dus ik kan dit niet anders zien dan dat jullie (Google, red.) hebben besloten om deze brug te verbranden. Ik wil geen zaken doen met een bedrijf dat zijn klanten en partners zo weinig waardeert."

Terraria had eind vorige maand moeten uitkomen, zo blijkt uit een opgedoken PEGI-rating. Re-Logic bracht bijna twee weken geleden voor het eerst naar buiten dat de directeur toegang tot zijn YouTube-kanaal kwijt was. Naar nu blijkt, is zijn hele Google-account gedeactiveerd. In de tussentijd zou Google niets gedaan hebben om te helpen. Re-Logic is een indie-game-ontwikkelaar. Vorig jaar speelden op een gegeven moment bijna een half miljoen mensen de game tegelijkertijd.