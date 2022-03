Terraria komt toch uit voor Stadia na deblokkeren Google-account ontwikkelaar

Terraria komt toch naar gamestreamingdienst Google Stadia. Die release was bijna drie weken geleden geannuleerd omdat de Google-account van een van de makers zonder opgaaf van reden geblokkeerd was.

"Na een maand lang druk zetten en enorm veel hulp van onze fans zocht Google contact met ons en konden ze duidelijkheid geven over de situatie en kregen we weer toegang tot onze accounts", schreef het ontwikkelteam op vrijdag in een forumpost. "Door het harde werk van Stadia-team en uitgever 505 Games hebben we besloten om de Stadia-release van de game toch door te laten gaan."

De studio stelt verder dat de game nu bij Google ligt voor certification review, wat doet vermoeden dat de release van het spel niet lang meer uitblijft. Een officiële datum voor het uitkomen van het spel wordt echter op dit moment niet gegeven.

De oprichter van Terraria-studio Re-Logic probeerde meer dan drie weken lang de blokkade van zijn Google-account af te krijgen, maar had daarin geen succes. Daarna was de maat voor hem vol: "Ik heb absoluut niets gedaan om de gebruikersvoorwaarden te schenden, dus ik kan dit niet anders zien dan dat jullie (Google, red.) hebben besloten om deze brug te verbranden. Ik wil geen zaken doen met een bedrijf dat zijn klanten en partners zo weinig waardeert." Al met al heeft de blokkade meer dan 40 dagen op de Google-account van de ontwikkelaar gezeten.

Terraria is een populaire indie-platformgame. De game biedt verkenning, crafting, basisbouwen, schilderen en vechten in een procedureel gegenereerde 2D-wereld. De game is beschikbaar op vrijwel alle platformen. Het had vorig jaar op een piekmoment bijna een half miljoen gelijktijdige spelers op Steam; de enige games die op dat moment een hoger record hadden, waren CS:GO, Dota 2 en PUBG.