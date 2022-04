505 Games koopt rechten van Ghostrunner-game voor vijf miljoen euro

Uitgever All In Games heeft de rechten van zijn Ghostrunner-game verkocht aan co-uitgever 505 Games. Daarvoor heeft 505 Games vijf miljoen euro betaald. All in Games krijgt nog steeds een deel van de omzet uit verkopen van de game.

All In Games-ceo Piotr Żygadło meldt aan Gamesindustry.biz dat 505 Games het intellectueel eigendom van de game voor release al probeerde over te nemen. De uitgever was toen echter 'niet bereid om het bedrag te betalen' dat All In Games verwachtte. "Ghostrunner bleek al snel een enorm succes te zijn, wat 505 Games ervan overtuigde om een bod te doen." De vijf miljoen euro zal volgens Żygadło geïnvesteerd worden in zijn bedrijf. All In Games geeft dit jaar naar eigen zeggen twintig games uit.

Ghostrunner is een parkour-slasher-game met een cyberpunk-thema. De game werd in oktober 2020 uitgebracht. De 2,5 miljoen euro aan productiekosten werd op de dag van release al terugverdiend. Tegen het einde van 2020 waren er 500.000 exemplaren van de game verkocht. All In Games verwacht naar eigen zeggen dat de verkoop later dit jaar een miljoen exemplaren zal bereiken.

De game is momenteel beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Later dit jaar komen er next-genversies van het spel uit. Ghostrunner verschijnt dit jaar ook voor de Luna-gamestreamingdienst van Amazon. Er komen later ook drie dlc-pakketten uit.