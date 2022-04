Webwinkel Kijkshop.nl is failliet verklaard. De webshop staakte eerder deze maand zijn activiteiten al. De winkel sprak toen van 'onstuimige groei in 2020'. Kijkshop ging begin 2018 al een keer failliet.

De webwinkel is woensdag failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag, schrijft ook RTL Nieuws. Er is een curator aangesteld, die het faillissement moet afhandelen. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor een doorstart overwogen. DirectSale, Lumi Plaza en PlazaSale zijn tegelijkertijd met Kijkshop failliet verklaard; deze bedrijven vielen onder dezelfde eigenaar.

Kijkshop.nl zou gekampt hebben met financiële problemen en er werd door klanten geklaagd over uitgebleven leveringen. Eerder deze maand staakte de webshop zijn bedrijfsactiviteiten al, waardoor klanten niets meer konden bestellen. De webwinkel liet toen weten dat het in gesprek was met betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

Kijkshop begon als een keten fysieke winkels, waarbij producten in afgesloten glazen stellingen te bekijken waren. De winkelketen werd in januari 2018 al een keer failliet verklaard, maar het bedrijf keerde eind 2019 terug als webwinkel. Eigenaar Konrad van den Bosch kocht de naam Kijkshop nadat de laatste winkels werden gesloten.

