Microsoft voegt zestien Xbox- en Xbox 360-games toe aan streamingdienst xCloud

Microsoft voegt zestien backwards-compatible games toe aan zijn Xbox Cloud Gaming-streamingdienst. Het gaat om games die oorspronkelijk voor de originele Xbox en Xbox 360 uitkwamen. De games komen beschikbaar voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees.

De zestien games zijn vanaf nu beschikbaar, schrijft Microsoft in een persbericht. Er worden later ook andere backwards-compatiblegames toegevoegd aan de streamingdienst, laat het bedrijf weten. Onder de games vallen onder andere verschillende rollenspellen, zoals Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, en Fable II. Gebruikers kunnen ook de originele Banjo-Kazooie, Perfect Dark en Gears of Wars 2, 3 en Judgment spelen.

Microsofts gamestreamingdienst is momenteel alleen nog beschikbaar op Android-apparaten, hoewel het bedrijf momenteel werkt aan een Windows 10-app, samen met 1080p-streams. Hierom heeft het bedrijf touch controls toegevoegd aan Jetpac Refuelled, Viva Piñata, and Viva Piñata: Trouble in Paradise, zoals het eerder al deed met verschillende andere spellen. De dienst moet in het komende kwartaal beschikbaar komen voor iOS en webbrowsers, schrijft ook The Verge.

De Xbox Cloud Gaming-dienst werd in 2018 aangekondigd als Project xCloud en werd later geïntroduceerd als previewversie. De streamingdienst is sinds september onderdeel van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. XCloud-games draaien op Xbox-consoles in serverparken van Microsoft. De beelden worden vervolgens gestreamd naar het apparaat van gebruikers.